Inauguração da Adidas e Fila marca nova gestao no BH Outlet

A partir de amanhã, três das quatro lojas esportivas escolhidas para serem levadas ao BH Outlet, funcionarão (foto: Grupo GMV/Divulgação) As marcas esportivas Adidas e Fila vão inaugurar seus primeiros outlets na capital mineira nesta terça-feira (24), no BH Outlet, localizado na BR-356, Bairro Belvedere, região Centro-Sul da cidade. A abertura está relacionada à aquisição do centro de compras pelo Grupo GMV, que também comanda o Só Marcas, em Contagem, na região metropolitana, e com filial em Guarulhos, em São Paulo.





Com a venda, o mall na BR-356 passará a chamar Só Marcas BH Outlet a partir desta terça. A chegada da Adidas e da Fila está dentro do plano de metas do Grupo GMV que contará com quatro novas lojas esportivas em até três anos.









Ainda conforme o empresário, o GMV passará a ter o controle majoritário da marca BH Outlet. Mário Valadares disse que a meta é dobrar o faturamento do Só Marcas BH Outlet nos próximos dois anos.





“Entramos agora como sócios para complementar. O BH Outlet tem as maiores marcas fashion como Animale, Ellus e Calvin Klein. Então, vamos agregar com as maiores marcas esportivas e trazer nossa bagagem de gestão de outlet”, explicou.





Além disso, o grupo prevê a reforma do Só Marcas BH Outlet, incluindo a praça de alimentação e o espaço de convívio e circulação dos clientes, para adaptar às novas lojas que serão abertas no shopping.