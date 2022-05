Brumadinho pode receber até 400 mil turistas em 2022 em retomada turística

Destinos de serra, montanha e campo, como Brumadinho, estão entre as principais tendências do turismo para 2022 (foto: Tom Alves/Divulgação)





Com o avanço da vacinação, o Brasil entrou em fase de retomada turística. De acordo com a primeira Pesquisa de Demanda Turística Brumadinho, a cidade pode receber até 400 mil pessoas em 2022. Com a previsão da quantidade de turistas, cerca de 1.500 empregos diretos, indiretos e induzidos podem ser gerados, o que irá representar até 3% do Produto Interno Bruto (PIB) municipal e contribuição de R$ 128 milhões por ano.









Leia também: Vítima de Brumadinho é identificada após descoberta de ossada A confiança na reestruturação turística de Brumadinho tem como incentivo a última pesquisa divulgada pela Travel Lab, mostrando que os destinos de serra, montanha, campo e os segmentos histórico-cultural e gastronômico estão entre os mais desejados em 2022. Além disso, dados recentes do IBGE, colocam Minas Gerais na segunda posição entre os estados com maior crescimento turístico acumulado, com 48% de avanço entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021.





Mapa Turístico de Brumadinho





Para orientar as visitas turísticas da região, foi elaborado um mapa turístico de Brumadinho com quase 40 atrativos turísticos em todo o município, além de 47 pousadas e hotéis e 44 bares e restaurantes.





Flávia Soares, Gerente de Fomento Econômico da Diretoria de Reparação na Vale, esclarece que o objetivo do mapa é " pegar o melhor que cada microrregião tem para dar essa nova identidade territorial e turística para o município".





A mesma pesquisa usada para a produção do mapa também revelou dados sobre o perfil de visitante de Brumadinho. Foi possível mapear: origem, idade, motivação da viagem, gasto médio, tempo de permanência e regiões visitadas. O maior destaque do perfil é que 65,6% das pessoas que visitam a região passam apenas o dia na cidade, com gasto médio de R$ 274,23 por turista.





No geral, o perfil demonstrou que os turistas têm:





Em média 39,7 anos





91% vão à lazer





76% são residentes região na capital ou metropolitana de Belo Horizonte





49,6% vão em grupos e 34,4% em duplas/casal





Turismo Sustentável





O programa foi criado em 2019, com base no diálogo com a Associação de Turismo de Brumadinho e região (ATBR), no Plano Integrado ao Turismo (PIAT), no Plano Municipal de Turismo e nas oficinas com grupos de apoio ao turismo, realizadas em parceria com o Circuito Turístico Veredas, com a Associação Comunitária de Casa Branca (ACR-CB) e com a Comissão de Turismo da Encosta da Serra da Moeda.





Bárbara Oliveira, do Instituto Rede Terra e integrante do Programa, destaca a importância de envolver vários atores para o sucesso do turismo: "o destino turístico se fortalece quando há uma gestão compartilhada, feita pelo poder público, empresários e comunidade. O turismo ganha muito mais força nesse formato integrado. Não existe nenhum destino turístico que se estruture sem organizar sua governança", argumentou.





Além disso, o programa não é focado apenas em turismo, também possui frentes na agricultura familiar e empreendedora, com o Projeto de Fortalecimento do Turismo Rural e de Base Comunitária; que oferece oportunidade para produtores locais, com geração de renda, e novas experiências para quem visita Brumadinho.





Outro projeto também é a capacitação de idiomas para pessoas do setor de turismo, que podem aprender inglês, em um projeto de um ano e meio de duração. Por fim, há também a iniciativa Projeto para o Fortalecimento da Competitividade do Setor Privado do Turismo, que oferece consultoria e assistência em plano de negócios, finanças, marketing e comunicação digital.