Produtos de cesta básica em Passos continuam em alta, revela pesquisa

Passos, no Sul de Minas, continua registrando alta de preços em supermercados (foto: clipcom.com.br)

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Passos, no Sul e Sudoeste de Minas, realizou entre os dias 2 e 4 de maio pesquisa de preços de 30 produtos que compõem a cesta básica comercializados em nove estabelecimentos da cidade de 116 mil habitantes. Os dados comparam os meses de março e abril.





Dos 30 itens averiguados, 14 tiveram os valores majorados, oito sofreram redução e oito ficaram estáveis em relação à apuração anterior, em março. Os aumentos mais expressivos foram para queijo muçarela e carne de segunda.





A cesta composta de produtos com preços menores foi cotada a R$ 291,17 - alta de R$ 6,20 em comparação à pesquisa anterior (R$ 284,97).





Por sua vez, a diferença geral fechou em R$ 132,18.





Em abril de 2021, a cesta básica mais barata em Passos custava R$ 235,60. Ou seja, a alta em um ano chegou a 23,6%.



Produtos





Dois produtos com grande salto no preço foram café, em razão da seca e da geada em 2021, e o óleo de soja, por causa da valorização do dólar frente ao real e o aumento dos custos dos insumos.





Na pesquisa anterior, o menor preço do quilo do feijão tipo 1 era R$ 7,58, e o maior R$ 10,98. No atual levantamento, atingiu, respectivamente, R$7,69 e R$ 10,75.





A carne de segunda foi encontrada na pesquisa de março por R$ 25,98 (menor preço) e R$ 36,90 (maior preço). Em abril, atingiu R$ 28,90 (menor preço) e R$ 38,49 (maior preço).





Segundo Vinicius Muzetti, coordenador do Procon de Passos, os produtos da cesta básica têm aumentando mês a mês, e o que se observa é que as variações tornam-se cada vez mais expressivas.