Mutirão para 'superendividados' renegocia dívidas em Ubá

Procon Ubá fará atendimento aos consumidores endividados (foto: Divulgação/ Prefeitura de Ubá)

O Procon Ubá, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Ubá (Aciubá), realiza o 1º Feirão do Superendividamento, mutirão de renegociação de dívidas. A ação será no dia 11 de maio, das 10h às 16h, no Calçadão Deputado Ibrahim Jacob. E também no dia 18, das 10 às 16h, na Praça da Independência.

De acordo com a secretária-executiva do Procon Ubá, Luiza Moreira Campos, a iniciativa tem o objetivo de auxiliar os consumidores superendividados a organizarem a vida financeira.