Após ataque hacker ao Banco Pan, polícia cumpre mandados nesta 2ª feira

Deflagrada nesta manhã (25/04), operação atende ordem judicial concedida após investigação coordenada pela Polícia Civil de São Paulo (foto: Polícia Civil/Divulgação)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu mandados de busca e apreensão, na manhã desta segunda-feira (25/4), em São João del-Rei, na residência de um dos suspeitos de invadir a base de dados do Banco Pan, roubar informações de clientes e exigir pagamentos das vítimas mediante extorsão.

As diligências foram cumpridas em atendimento a uma ordem judicial após uma investigação – ainda em curso – coordenada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil do Estado de São Paulo, onde o inquérito está em trâmite.

Em 15 de abril, em nota à imprensa, a instituição bancária controlada pelo BTG Pactual já havia confirmado o vazamento parcial das informações dos cartões de seus clientes. Na ocasião, o banco disse que ocorreram cópias não autorizadas dos dados cadastrais, do limite disponível e do saldo devedor.

Porém, a instituição alegou, na oportunidade, que não houve exposição de dados completos dos cartões, senhas ou qualquer outra informação que pudesse significar risco financeiro direto para os clientes. Essse posicionamento foi ratificado nesta segunda-feira pelo Banco Pan à reportagem (leia abaixo).

Agora, em um novo capítulo das investigações, a Polícia Civil mineira apurou que um homem, em São João del-Rei, estaria exigindo para o resgate dos dados que os clientes realizassem pagamentos em bitcoins (criptomoeda para transações financeiras).

Na casa do investigado, os policiais civis apreenderam equipamentos de informática e celulares, que agora passarão por perícia (foto: Polícia Civil/Divulgação)

Na casa dele, os policiais apreenderam equipamentos de informática e celulares, que serão periciados pelo Deic, em São Paulo, informou o delegado regional Luiz Carlos Ferreira Pires.

Conduzido à delegacia do município ainda pela manhã, o indivíduo foi ouvido e liberado. “Nós identificamos o elemento aqui na cidade após realizarmos algumas diligências. A Polícia Civil de São Paulo solicitou um mandado de busca e apreensão. Com a autorização da Justiça, hoje foi dado o cumprimento. Por meio dessa análise [a perícia nos equipamentos], vamos identificar o grau de envolvimento desse integrante da organização”, explica o delegado.

Não houve risco financeiro direto para os clientes, diz assessoria

Em novo posicionamento encaminhado à reportagem, nesta segunda-feira (25/4), o Banco Pan, por meio da sua assessoria, informou que “não houve invasão à infraestrutura do banco”.

Nesse sentido, segundo a nota, também não ocorreram o comprometimento da conta corrente, a indisponibilidade do sistema ou cópias não autorizadas de dados sensíveis que pudessem resultar em risco financeiro direto para os clientes.

Indagada pela reportagem, em contato por telefone, sobre quantas cidades teriam sido afetadas, a assessoria do banco disse que não poderia dar detalhes, tendo em vista que “as investigações correm sob sigilo”.

Leia na íntegra o comunicado oficial do Banco Pan

"A Companhia está acompanhando e colaborando com a atuação das autoridades competentes para apuração dos fatos relacionados à recente fragilidade detectada na plataforma de terceiro de tecnologia, utilizada na Central de Atendimento a clientes do segmento de cartões.

O PAN reforça que não houve invasão à infraestrutura do Banco, comprometimento de conta corrente, indisponibilidade de sistema, ou a cópia não autorizada de dados sensíveis ou que resultem em risco financeiro direto para o cliente e para o Banco.

A segurança da informação é prioridade e estamos à disposição para qualquer esclarecimento em nossos canais de atendimento ou na plataforma “requisição de privacidade”, localizada no menu inferior do site oficial do PAN: www.bancopan.com.br."