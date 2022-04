INSS paga primeira parcela do 13º a partir desta segunda; confira as datas

(foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) começa a pagar as primeiras parcelas do 13º na próxima segunda-feira (25/4). O adiantamento foi anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) em março e os valores para todos os beneficiários serão liberados até o dia 6 de maio.





Mais de 31 milhões de brasileiros estão aptos a receber as quantias. As verbas fazem parte do “pacote de bondades” do governo federal para estimular a economia. Os pagamentos serão realizados seguindo o número final do Número de Identificação Social (NIS).



Os primeiros contemplados serão os que recebem até um salário mínimo (R$ 1.212). A partir do dia 25, a quantia será depositada junto com os demais benefícios. Já a segunda parcela será paga no mês seguinte, em maio.

O 13º das aposentadorias e pensões do INSS costuma ser pago no segundo semestre. Segundo o governo, a antecipação do 13º injetará na economia cerca de R$ 56,7 bilhões.



Essa não é a primeira vez que isso acontece. Nos últimos 2 anos, o governo antecipou o valor por causa da pandemia de COVID-19. Confira as datas:

Primeira parcela: 50% do valor, de 25 de abril a 6 de maio;

Segunda parcela: 50% do valor, de 25 de maio a 7 de junho.

O beneficiário poderá consultar o extrato por meio do Meu INSS, que está disponível na web e em aplicativo para dispositivos Android e IOS. Basta fazer o login e clicar no serviço “Extrato de Pagamento”.