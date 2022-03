INSS vai antecipar 13º de aposentados e pensionistas para abril e maio

Antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas beneficiará 31 milhões de pessoas (foto: Divulgação/Governo Federal) sinal verde para que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) antecipe o pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas. As duas parcelas serão pagas em abril e maio. Na tentativa de criar fatos positivos entre o eleitorado, o Palácio do Planalto deupara que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)dode. As duas parcelas serão pagas em





LEIA MAIS 11:07 - 15/03/2022 Brasil diz que vai produzir mais petróleo após pedido dos EUA

16:42 - 15/03/2022 Crise climática pode transformar café e laranja em produtos de luxo;confira Tudo indica que a medida será anunciada oficialmente na quinta-feira (17/03), dentro de um pacote de medidas de estímulo ao consumo, como o saque de até R$ 1 mil do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O governo quer irrigar o bolso da população depois do impacto negativo do mega-aumento dos combustíveis.





A antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas beneficiará 31 milhões de pessoas, que receberão cerca de R$ 56 bilhões. No caso do FGTS, os saques devem somar R$ 30 bilhões. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o governo vem antecipando o rendimento extra de beneficiários do INSS.