Veja o que fazer se seu saque extraordinário do FGTS não caiu na conta

Segundo a Caixa, o dinheiro será colocado na poupança digital do Caixa Tem na data definida pelo calendário do FGTS extraordinário (confira os dias no final da matéria). É a mesma conta em que o abono PIS/PASEP e o FGTS de 2021 foram depositados. Aqueles que ainda não tem a conta podem criar no aplicativo do banco de maneira gratuita.





Quando o CPF do requerente está irregular, no entanto, a criação dessa conta não será possível, sendo necessário assim realizar primeiro a regularização para depois abrir a conta.





Quando o dinheiro estiver nessa conta digital será possível movimentá-lo e fazer pagamentos ou sacar o valor por meio da opção “Saque sem cartão”. Siga o passo a passo para o saque:

Clique no botão "Entra" do teclado no caixa eletrônico Em seguida, no "Saque CAIXA Tem" Depois disso, digite o número do seu CPF e clique no botão "Confirmar" Logo após, digite o código de 6 dígitos gerado no Caixa Tem Depois, clique no botão "Confirmar" Escolha o valor do saque e aperte o "Entra"



Veja se você tem direito

Os brasileiros que querem saber se poderão sacar, têm que acessar o aplicativo do FGTS e consultar o valor disponível para saque. No aplicativo também é possível verificar o saldo de cada conta vinculada a um contrato de trabalho, além do saldo total e ver o histórico de depósitos feito pelo empregador.





Confira o calendário de pagamentos

Segundo a Caixa, cerca de R$ 30 bilhões serão liberados para os trabalhadores com direito ao saque.

Mês de nascimento Data do depósito

Janeiro 20 de abril

Fevereiro 30 de abril

Março 04 de maio

Abril 11 de maio

Maio 14 de maio

Junho 18 de maio

Julho 21 de maio

Agosto 25 de maio

Setembro 28 de maio

Outubro 01 de junho

Novembro 08 de junho

Dezembro 15 de junho