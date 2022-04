Preço do botijão de gás sobe e contraria expectativa da Petrobras, diz ANP

Preço do botijão de 13 quilos chegou a valer R$ 160 em Mato Grosso (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O anúncio feito pela Petrobras, no dia 8 de abril, de que o preço do botijão de gás de cozinha (GLP) reduziu 5,5%, de nada adiantou. A Agência Nacional do Petróleo (ANP) informou, nesta terça-feira (19/4), que o preço do botijão continuou aumentando e chegou a custar R$ 160 em Mato Grosso, por exemplo. O menor preço foi registrado no Maranhão, R$ 78.

De acordo com a ANP, o custo médio do botijão é de R$ 113,66. O levantamento foi feito entre os dias 10 e 16 de abril, em quase 4 mil cidades brasileiras. Conforme a Petrobras, o preço médio de venda do botijão para as distribuidoras passou de R$ 4,48 para R$ 4,23 por kg, o equivalente a R$ 54,94 pelo botijão de 13kg.

O último reajuste no preço do gás ocorreu em 11 de março. Na época, o valor médio de venda do gás de cozinha subiu 16,1%, passando de R$ 3,86 para R$ 4,48 por kg.