FGTS: usuários não conseguem consultar valor por falhas no sistema

Consulta do valor e data de saque foi liberada nesta sexta (8) pela Caixa Econômica Federal (foto: Marcello Casa Jr/ Agência Brasil )

O site e o aplicativo do FGTS (Fundo de Garantia de Tempo de Serviço) estão instáveis e apresentam falhas, impedindo a consulta do valor do Saque Extraordinário, nesta sexta-feira (8) Usuários reclamam nas redes sociais que não estão conseguindo efetuar o login, já que aparecem mensagens de erro. Além disso, em certos momentos, o aplicativo trava e não é possível selecionar nenhuma opção do serviço ou acessar as novas funcionalidades.A Caixa informou que acionou a equipe de tecnologia e já está investigando as possíveis causas do problema, a fim de resolver a situação o mais rápido possível.Ontem, o órgão federal anunciou o lançamento da nova versão do aplicativo do FGTS, com consulta e informações sobre o Saque Extraordinário de até R$ 1 mil. Para isso, era necessário que a ferramenta fosse atualizada.Na nova versão, é possível saber a data e o valor que será creditado. A ferramenta também permitirá que o trabalhador informe se não quiser receber o Saque e, assim, o débito não será feito na conta do FGTS.O pagamento será feito entre o dia 20 de abril a 15 de junho, por meio do aplicativo Caixa Tem, conforme a data de nascimento do usuário. A Caixa prevê que 48 milhões de brasileiros terão direito ao saque, o que pode chegar ao montante de R$ 30 bilhões Os usuários podem baixar o aplicativo na Apple Store