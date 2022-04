Celebração da Páscoa pode render ganho

O varejo precisa estar atento às tendências de consumo para conseguir aproveitar o impulso do feriado de Páscoa. É o que aponta uma pesquisa realizada pelo Google. De acordo com o levantamento, 64% dos brasileiros pretendem celebrar a data em 2022, 13% a mais do que o registrado no ano passado. O movimento deve contribuir para a manutenção do crescimento do comércio apontado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – 1,4% em fevereiro, contra 1,2% no mesmo período de 2021.





O levantamento do Google ouviu 500 consumidores em março. Desse total, 46% pretendem comprar em lojas físicas (mercado, atacado e varejista), 19% por aplicativos de entrega e 16% por mensagem ou telefone. As aquisições via internet e outros meios não presenciais destacam o fenômeno observado ao longo de dois anos de pandemia, em que a população passou a buscar opções que respeitam o distanciamento.





A empresa de tecnologia revelou que, nesta semana santa, chocolates e ovos de Páscoa continuam protagonistas. Dos 68% entrevistados que têm intenção de comprar os doces, 51% querem presentear crianças; 18%, adultos; e 46%, consumo próprio. Entre os entrevistados, 32% pretendem comprar ovos artesanais e caseiros; 31% de lojas especializadas em chocolates; 22% de sabores já conhecidos; 17% de personagens com brindes ou brinquedos; e 11% ovos importados. Outra presença garantida na mesa dos brasileiros é o peixe. No total, 26% dos entrevistados disseram que vão buscar por bacalhau e itens do tipo.





Segundo a empresa de tecnologia, o cenário exige que o varejo adote uma estratégia multicanal para estar presente em todas as etapas da jornada do consumidor.