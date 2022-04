Em carta, Pires desiste de comandar a Petrobras: 'conflito de interesses'

Adriano Pires, da consultoria CBIE, indicado ao cargo de presidente da Petrobras (foto: CBIE/Divulgação )

O cargo de presidente da Petrobrss pode continuar sendo ocupado pelo general Joaquim Silva e Luna. Menos de 24 horas após o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, renunciar ao convite da presidência, o economista e consultor Adriano Pires comunicou ao Palácio do Planalto, nesta segunda-feira (4/4), que também desistiu de ocupar a presidência da petroleira.

Em carta enviada ao Planalto, Pires admitiu que não poderia conciliar o cargo com as atividades de consultoria que desempenha com diversas empresas do setor. O nome dele não era unanimidade na Petrobras.

O Governo Federal tem dez dias para nomear um novo presidente ou terá que permanecer por mais alguns meses com o general Joaquim Silva e Luna. Apesar disso, o nome dele não será incluído na próxima assembleia-geral de acionistas da empresa.

O presidente Jair Bolsonaro busca um novo gestor para a Petrobras para tentar mudar a política de reajuste de preços dos combustíveis na empresa.