Pães e leites ficam mais caros em BH

Pães tiveram aumento significativo de março a fevereiro, em Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Mais um desafio para o bolso e para a mesa do belo-horizontino: o aumento no pãozinho francês. O hábito brasileiro de comer pão fresco todos os dias no café da manhã tem ficado cada vez mais caro no bolso dos consumidores. O levantamento mais recente do Mercado Mineiro com estabelecimentos da capital e da Região Metropolitana mostra uma média de preço de R$ 17,55 no preço do quilo do pão francês.









"O consumidor já tem visto que a guerra vai influenciar nos preços da padaria. A guerra na Ucrânia com a Rússia acabou encarecendo o trigo e isso faz com que os preços médios disparem, além do leite ter subido muito no último mês", comenta o especialista.





Dos itens que tiveram maior aumento, em relação ao mês de fevereiro e março, estão o pão sovado, que subiu de R$ 20,83 para R$ 22,27, um aumento de 6,92%, R$ 1,44 mais caro. O quilo do pão doce subiu de R$ 18,96 para R$ 20,27, um aumento de R$ 1,31, ou seja 6,93%. O quilo do pão francês custava, em média, R$ 16,42 e passou para R$ 17,55, um aumento de 6,90%.





Entre os produtos que tiveram menor aumento em relação aos meses anteriores estão o leite integral Itambé e Cotochés, além do leite tipo C, de saquinho, e a manteiga Itambé de 500g.





O leite integral Itambé de 1 litro subiu de R$ 5,11 para R$ 5,66, R$ 0,55 mais caro. Já o Cotochés, subiu de R$ 4,70 para R$ 5,41, um aumento de R$ 0,71.





O leite tipo C, de saquinho, aumentou R$ 0,49, subindo de R$ 3,90 para R$ 4,39. A manteiga Itambé de 500g que custava R$ 26,85 foi para R$ 27,96, ou seja, R$ 1,11 mais cara.





De acordo com a pesquisa, os lanches nas padarias ficaram estáveis entre um mês e outro.





Variação dos preços é de até 168%





A pesquisa do Mercado Mineiro também levantou as diferenças na variação dos preços encontrados em diferentes padarias. A variação de preços do quilo do pão socado e do quilo do pão doce chega a 168%, com valores que vão de R$ 14,90 até R$ 39,90, ambos.





As diferenças também são significativas para o quilo do pão de sal. Com uma variação de 87% pode custar de R$ 13,90 até R$ 25,99.





Os frios também tiveram aumento. O quilo da mortadela apontou uma alta variação, de 77%, com preços entre R$ 18 e R$ 31,90. Já o quilo do presunto pode ser encontrado de R$ 25,99 até R$ 44,60, uma diferença de 71%. O quilo da muçarela pode ir de R$ 39,90 até R$ 57,90, 45% de diferença entre uma padaria e outra.

Entre os leites, a maior variação foi no leite tipo C, de saquinho, podendo ser encontrado de R$ 3,90 até R$ 6,80, uma diferença de 61%. O leite integral Itambé e Cotochés apresentaram quase a mesma variação. O Itambé pode custar de R$ 4,79 até R$ 7,29, uma diferença de 52%. Já o Cotochés pode ser encontrado de R$ 4,49 até R$ 6,80, com uma variação de 51%.





Já a diferença na variação entre as manteigas Qualy de 500g e Itambé, também de 500g, é bastante significativa. Enquanto a Qualy teve uma variação de 37%, sendo encontrada de R$ 7,99 até R$ 10,99, a Itambé pode custar de R$ 25,98 até R$ 29,99, uma diferença de 15%.





Apesar dos preços estáveis nos lanches, a variação entre uma padaria e outra pode ser grande. No cafezinho, tivemos variações de 100%, podendo ir de R$ 1,00 até R$ 2,00. O café com leite pode custar de R$ 1,50 até R$ 3,90, uma diferença de 160%.





O pão de queijo pode custar de R$ 2,00 até R$ 3,98, uma variação de 99%. Já pão com manteiga pode variar de R$ 1,99 até R$ 2,50, com uma diferença de 25%.





A pesquisa completa está disponível no site do Mercado Mineiro