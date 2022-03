Minas receberá fábrica de eletrodomésticos, com geração de 500 empregos

Fundada em 1968, a Midea já fabrica aparelhos de ar-condicionado e micro-ondas na unidade de Manaus (foto: Midea/Divulgação)

Pouso Alegre, no Sul de Minas, vai receber uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos do mundo, com expectativa de geração de 500 empregos diretos na região.O anúncio foi feito nesta quinta-feira (24/3) em solenidade na cidade, que contou com a presença do governador Romeu Zema (Novo).

Fundada em 1968, a Midea já fabrica aparelhos de ar-condicionado e micro-ondas na unidade de Manaus, em conjunto com a Carrier, e sistemas de climatização comercial em Canoas, no Rio Grande do Sul. A fábrica de Pouso Alegre será voltada para a produção de refrigeradores da marca.





“Nos últimos anos, crescemos de forma significativa nossa participação de mercado entrando em várias categorias de eletrodomésticos com produtos importados. Agora, chegou a hora de investir em manufatura local para continuar crescendo. Nossa meta é estar entre os três principais players do mercado em até cinco anos. Estamos muito confiantes em alcançar este objetivo”, ressalta Felipe Costa, CEO da Midea Carrier.





O gerente de atração de investimentos da Invest Minas, Claudio Luis, pontua que “o favorável ambiente de negócios em Minas Gerais, incentivado pelo governo estadual, seu posicionamento logístico, entre outros benefícios, aliados às parcerias com os municípios, proporcionam a atração de importantes empreendimentos como este, que colaboram para a diversificação e fortalecimento do setor produtivo em nosso estado”.





Tecnologia de ponta





Detentora das marcas Midea e Comfee, a companhia possui também o direito de uso da marca Toshiba-Lifestyle para eletrodomésticos e portáteis. A empresa oferece tecnologia de ponta em seus diferentes produtos de ar-condicionado e eletrodomésticos, levando eficiência energética, praticidade e conforto para ambientes residenciais e comerciais, contribuindo para o bem-estar das pessoas e a sustentabilidade do meio ambiente.