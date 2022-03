Escassez de combustíveis pode se agravar em Minas a partir de abril

Crise dos combustíveis não parece ter soluções em curto prazo (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Após a alta no preço dos combustíveis desde 12 de março, o mineiro pode ter outra dor de cabeça em relação ao abastecimento de veículos no próximo mês. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Minas Gerais (Minaspetro), a escassez de combustível vindo do mercado externo será agravada em abril, mas, por enquanto, a situação ainda está controlada.





Em nota publicada nesta quinta-feira (24/3), o Minaspetro informa que as empresas importadoras não estão conseguindo trazer disel do exterior para suprir cerca de 20% da demanda interna brasileira. O combustível é primordial para o transporte de cargas terrestre no país.





Representantes de companhias distribuidoras do Brasil afirmaram que, com o atual valor do petróleo, a compra de um navio com o produto acarretaria em um prejuízo de mais de R$ 100 milhões. A crise global provocada pela guerra entre Rússia e Ucrânia interfere no preço do produto.





No entanto, o sindicato afirma que não é o momento para que a população inicie uma corrida aos postos. Essa postura poderia,de fato, agravar o contexto de escassez de combustíveis, segundo o Minaspetro.





A diretoria do Minaspetro alertou aos revendedores, com destaque para os de marca própria, para manter os estoques de diesel dentro da margem de segurança e sigam em contato direto com as distribuidoras para que os impactos da crise sejam minimizados.





A reportagem procurou a Petrobras para se posicionar sobre o percentual do consumo interno atendido pela empresa e a possibilidade de escassez de combustíveis, mas a empresa não havia respondido até a publicação deste texto.