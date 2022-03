Banco do Nordeste vai abrir agências em 5 cidades de MG, diz Carlos Viana

A previsão é de que as novas agências sejam inauguradas no primeiro trimestre de 2023 (foto: Divulgação) Estado de Minas, nesta quarta-feira (23/3), que mais cinco cidades mineiras da região do Rio Doce vão receber uma agência do Banco do Nordeste. São elas: Governador Valadares, Guanhães, Inhapim, Mantena e Aimorés. O senador Carlos Viana (MDB) revelou aonesta quarta-feira (23/3), que mais cinco cidades mineiras da região do Rio Doce vão receber uma agência do Banco do Nordeste. São elas: Governador Valadares, Guanhães, Inhapim, Mantena e Aimorés.





De acordo com o parlamentar, a decisão foi aprovada ontem pelo conselho da entidade por unanimidade e representa um passo importante na inserção e no desenvolvimento dos municípios mineiros inclusos na área da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).





“Desde o ano passado tenho acompanhado junto ao Banco do Nordeste o planejamento e as visitas às cidades para escolha das novas sedes. Recebi da diretoria o compromisso de que Minas Gerais teria prioridade na abertura dos novos endereços”, explicou o senador.





Segundo o superintendente regional do Banco do Nordeste para Minas Gerais e Espírito Santo, Wesley Maciel, a previsão é de que as novas agências sejam inauguradas no primeiro trimestre de 2023.





De acordo com Maciel, as novas agências permitirão que os clientes sejam orientados de uma forma melhor e com mais agilidade. O pensamento foi corroborado por Viana.





“Quando as novas agências estiverem em funcionamento os projetos serão analisados com muito mais rapidez. As aprovações que dependem de visitas técnicas serão feitas em tempo menor, bem como as respostas aos pedidos”, ponderou o senador.

Municípios mineiros na Sudene

No ano passado, 81 cidades mineiras foram incluídas na Sudene , aumentando para 249 o número de municípios do Estado que fazem parte da superintendência.





Como benefício, as empresas destes municípios podem ter um desconto de até 75% no Imposto de Renda (IR), investir em modernização por até 30% do valor a ser pago de IR, além de acessar os recursos de um fundo de desenvolvimento do Banco do Nordeste, a juros subsidiados.

"Até setembro de 2019, Minas Gerais tinha um orçamento na Sudene perto de R$ 980 milhões. Eu participei da reunião em Recife e conseguimos aumentar para R$ 1,2 bilhão, que estarão disponíveis para todos os municípios mineiros da área da Sudene", declarou Viana.

Agências em Minas Gerais

Atualmente, o Banco do Nordeste está presente em 19 municípios mineiros, com uma agência em cada um deles, além de um escritório em Belo Horizonte.





Confira a lista das cidades: Almenara, Araçuaí, Arinos, Bocaiúva, Brasília de Minas, Capelinha, Diamantina, Jaíba, Janaúba, Januária, Montalvânia, Monte Azul, Montes Claros, Nanuque, Pirapora, Porteirinha, Salinas, São Francisco e Teófilo Otoni.