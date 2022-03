Dólar cai 1% e chega a R$ 4,97 nesta segunda-feira (21/3)

Dólar cai 1% e chega a R$ 4,97 (foto: PIXABAY/REPRODUÇÃO) Segundo o presidente do Federal Reserve (Fed) de Atlanta, Raphael Bostic, por causa de novos surtos da covid-19, é necessário um ambiente de cautela com a inflação global, pois a crise pode prejudicar ainda mais as cadeias produtivas. Vale destacar que as perspectivas para inflação aumentaram significativamente nos Estados Unidos.

No relatório Focus, a projeção do mercado para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deste ano subiu pela décima semana seguida, avançando para 6,59%. Já a previsão de câmbio permaneceu a mesma (US$ 1 = R$ 0,50%).