Crise climática pode transformar café e laranja em produtos de luxo;confira

Crise climática tem ligação direta com o aumento no preço dos insumos (foto: Freepik/Reprodução)

O preço do café aumentou quase 60% no Brasil no último ano, revelou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo — e a tendência é crescer ainda mais. O aquecimento global e a crise climática podem estar por trás do aumento do valor de alguns produtos e, se nada mudar, um cafezinho e suco de laranja podem se tornar itens de luxo na mesa de jantar.

A meteorologista e pesquisadora do Cepagri — Unicamp (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), Ana Ávila, explicou a relação à), uma rádio pública francesa. “De forma geral, sim, as mudanças climáticas tendem a ter um impacto na produção de café e na produção de laranja." Em 2021, tivemos seca e frio prolongados e, segundo a especialista, a mudança levou a uma "confusão nas culturas". "As mudanças climáticas tendem a ter esse impacto exatamente por conta dessa bagunça naquilo que a gente conhece como sendo o normal do clima para produzir do jeito que a gente vem produzindo", esclarece.

A chamada “bagunça” pode resultar em uma mudança na forma de produzir e até mesmo na geografia das culturas. Em 2008, uma equipe de estudos do Cepagri cruzou informações do zoneamento agrário no Brasil e dos cenários de mudanças climáticas a partir de informações do IPCC, painel ambiental da ONU. "O resultado dessa pesquisa foi que a tendência é que a produção do café migre mais para o sul, onde atualmente não plantam café, por exemplo", disse a meteorologista.

A crise climática no Brasil também afeta o consumo de frutas, como a laranja, em outros países.