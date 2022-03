Bolsonaro: corte no lucro da Petrobras pode evitar que combustível dispare

Bolsonaro disse que a economia outra 'apagada' com o conflito no leste europeu (foto: André Motta de Souza/Agência Petrobras) O presidente Jair Bolsonaro (PL) sugeriu, nesta quinta-feira (3/3), que a Petrobras poderia reduzir o lucro para equilibrar o preço dos combustíveis.









“A guerra não vai produzir efeitos benéficos para nenhum dos dois países, nem para o mundo. As consequências estão aí, o preço do petróleo disparou”, disse.

Intervenção

Apesar da sugestão, o presidente reiterou em diferentes momentos da transmissão que não vai interferir na estatal.





“Eu acho que esse lucro aí, dependendo da decisão dos diretores, do conselho, do presidente, pode ser rebaixado um pouquinho para gente não sofrer muito aqui”, declarou.





Em seguida, Bolsonaro disse que a economia “já sofreu um baque grande” antes e outra “apagada” agora com o conflito no leste europeu entre Rússia e Ucrânia.

Dólar

O presidente disse também que “por sorte” e pelo trabalho da equipe econômica do Brasil, o dólar fechou o dia a R$ 5,03.





"A gente espera que amanhã, sexta-feira, caia abaixo de R$ 5,00 o preço do dólar, que ajuda a equilibrar no preço do combustível", afirmou.