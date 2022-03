Rede Mater Dei compra Hospital Santa Clara de Uberlândia

O Hospital Santa Clara foi inaugurado em 1949 (foto: Reprodução/Hospital Santa Clara ) A Rede Mater Dei anunciou a compra do segundo hospital em Uberlândia em quatro meses. Desta vez, foi o Hospital Santa Clara (HSC), inaugurado em 1949, um dos mais antigos da cidade, que foi negociado por R$ 234 milhões. Em novembro, a rede havia comprado do Hospital Santa Genoveva, também no município do Triângulo Mineiro

“Com mais esse movimento, podemos fortalecer nosso hub de assistência médico-hospitalar de alta qualidade na região do Triângulo Mineiro e Centro-Oeste do País, aumentando nossa presença e sinergia regional, uma vez que também se soma a essa estratégia a recente aquisição do Hospital Premium, em Goiânia”, afirmou Salvador.

O fechamento da operação está sujeito à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

O Santa Clara





Inaugurado em 1949, o HSC é um hospital geral de alta complexidade que conta com mais de 40 especialidades. Hoje ele tem uma estrutura de 10.500 m², sendo composto por uma equipe de mais de 700 funcionários e um corpo clínico de 400 médicos. A receita líquida no complexo de saúde nos 12 meses encerrados em outubro de 2021 foi de R$ 137 milhões.

Outra compra



A compra Hospital Santa Genoveva, formalizada em novembro, foi um negócio de R$ 309 milhões, incluindo os imóveis, levando a um múltiplo de R$ 1,5 milhão por leito, sendo que daquele valor será deduzido o endividamento líquido, que é de, aproximadamente, R$ 57 milhões.

A título de comparação, a dívida do Santa Clara, atualmente, é de R$ 6 milhões.