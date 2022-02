Brasil é terceiro consumidor de carne bovina no mundo

Mesmo com preços nas alturas, brasileiros estão os três maiores consumidores do mundo

O Brasil é 3º no ranking mundial do consumo de carne, segundo estudo realizado pela plataforma CupomValido.com.br com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE entre os 38 países membros.

Com a alta recente da inflação, o preço da grande maioria dos produtos aumentou significativamente. A carne foi um dos itens que tiveram um dos maiores aumentos. Só nos últimos 12 meses a alta no país foi de 22%. Mesmo assim, o Brasil ainda é um dos principais consumidores de carne do mundo, em média são consumidos 24,6kg per capita num período de um ano. Ficando abaixo apenas da Argentina, 36,9 kp por pessoa e dos Estados Unidos 26,1kg/per capta.

De acordo com a OCDE, nos últimos 50 anos o consumo de carne aumentou mais de cinco vezes. E segundo a projeção realizada pelo estudo, a expectativa é que na média o consumo de carne aumente ano após ano, atingindo a marca de 43,7 kg/capita em 2030. Foram considerados 2 tipos de proteínas: carne bovina e vitelo.

A organização atribui o aumento do consumo de carne à melhora no padrão de vida e a urbanização da população - "que faz com que haja uma mudança no estilo de dieta, e favoreça o aumento do consumo de proteína de origem animal. O aumento populacional, também é uma razão para o aumento do consumo de carne - em 1960 havia 3 bilhões, e hoje 7,9 bilhões de pessoas no mundo."

A Argentina, figura entre os países que o consumo tem caído significativamente ano após ano. Apesar de ainda ser o país que mais consome carne no mundo, em 1990 o país já chegou a consumir 40% a mais que os valores atuais. Segundo a plataforma, a crise econômica que país tem enfrentado nos últimos anos é apontada como fator diminuição do consumo.

Na ponta oposta, a Índia é o país que menos consome carne no mundo - apenas 0,5 kg/capita no ano. Neste caso, a tradição e a religião do país são algumas das explicações pelo baixo consumo de carne.

Consumo no Brasil e no mundo

O estudo aponta que entre as proteínas mais consumidas no Brasil estão o ovo 19,1%, seguido pelo frango, 14,6%, carne de segunda 14,1% e carnes nobres 7%. As demais proteínas de origem animal figuram na mesa de 45,2% dos brasileiros.

Já no mundo, os 10 maiores consumidores calculados em quilo por habitante são Argentina (26,9/kg) Estados Unidos (26,1/kg), Brasil (24,6/kg), Israel (23,3/kg), Chile (20,5/kg), Cazaquistão (19,9/kg), Austrália (19,2/kg), Canadá (17,4/kg), Suiça (14,4/kg) e Noruega (13/kg).

Os que menos consomem o produto são Índia (0,5/kg), Tailândia (1,2/kg), Nigéria (1,3/kg), Indonésia (22/kg), Etiópia (2,5/kg), Filipinas (3,2/kg), Arábia Saudita (3,9/kg), China (4,1/kg), Peru (4,2/kg) e Ucrânia (4,7/kg).