Empresa dona do uísque Jack Daniel's vai abrir centro de distribuição em MG

Distrito industrial fica às margens da Fernão Dias e cidade fica concentrado em meio a grandes centros do país (foto: Ricardo Q T Rodrigues/Divulgação )





Com atuação em 170 países, a empresa norte-americana Brown-Forman vai abrir um novo centro de distribuição em Extrema, no Sul de Minas. Proprietária da marca do uísque Jack Daniel's, a empresa usará o novo centro no Sul de Minas para atender a maior parte do país. A projeção é de que 80% do volume de vendas da Brown-Forman Brasil seja pelo novo CD.







O anúncio foi feito pelo governo de Minas nesta sexta-feira (11/2) e o protocolo de intenções já foi assinado, com intermediação da Invest Minas. A empresa de bebidas comercializa ainda outras marcas de sucesso no mercado internacional, como o uísque Old Forester, as tequilas Herradura e El Jimador, além da vodka Finlandia.

“A chegada desta companhia de grande atuação no mercado mundial representa mais um marco de desenvolvimento e vai impulsionar ainda mais a geração de emprego e renda para os mineiros. A vinda de novos negócios e a expansão de empresas já instaladas no estado são provas que nossos esforços para desburocratizar e facilitar a vida dos empreendedores estão dando resultados na prática. Minas se tornou o melhor lugar para investir”, afirma o governador Romeu Zema.

Segundo a representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Extrema, Mônica Vieira, ainda não há informações de quantos empregos serão gerados com a nova instalação na cidade.

Para o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Fernando Passalio, o compromisso do governo é cumprir a agenda de desenvolvimento econômico em todas as regiões, transformando Minas em estado amigo de quem empreende.

“Há um avanço nas políticas de atração de investimentos no estado, impulsionando o desenvolvimento econômico nos municípios. As estratégias implementadas geraram um ciclo virtuoso, registrando desempenho histórico e trazendo para Minas investimentos na ordem de R$ 193,7 bilhões, de 2019 até o momento. O valor recorde ultrapassou em 29% a meta para os quatros anos de gestão, que era de R$ 150 bilhões, representando a criação de 102 mil novos empregos diretos em Minas somente em 2021”, destaca o secretário.



Empresa já tem instalação em SC

A empresa norte-americana já possui um centro de distribuição funcionando em Santa Catarina, que será mantido. Entretanto, o governo citou que a empresa observou a necessidade de estar mais próxima dos principais mercados e, por isso, escolheu Extrema para sua nova instalação.



A nova unidade vai atender as regiões Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte, sendo o ponto principal de distribuição de produtos da empresa. Vale destacar que em 2020, a empresa comercializou mais de 540 mil caixas de bebidas no Brasil.

A expectativa é de que as obras, que se iniciam em março, sejam concluídas ainda no fim deste semestre, quando a empresa deve começar os trabalhos na cidade. “A localização estratégica para o nosso negócio, com fácil e rápido acesso aos grandes centros, e o modelo de administração tributária que o estado de Minas nos oferece pesaram na escolha por instalar nosso novo CD em Extrema”, afirmou Nilton Nunes, um dos gestores da empresa no Brasil.

Apoios

Contando com o apoio da DHL, uma das gigantes mundiais do setor logístico, a Brown-Forman utilizará, inicialmente, as instalações de um dos condomínios já existentes em Extrema. A nova estrutura deve gerar cerca de 10 empregos diretos e aproveitar toda a rede de serviços de transporte já instalada na cidade.

A empresa destacou também o empenho e a disposição do Governo de Minas para consolidar o projeto. “Um ponto importante a ser mencionado foi o suporte técnico dado a nós pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela Invest Minas”, afirmou Nunes.

“É muito bom ver uma empresa com tamanha tradição no mercado internacional, presente em mais de 80% dos países, escolher Minas Gerais como local de uma nova unidade, buscando ganhar mais eficiência e competitividade. Cada vez mais empresas percebem as vantagens de se instalar aqui, trazendo consigo empregos e arrecadação para nosso estado”, afirma o diretor-presidente da Invest Minas, João Paulo Braga. (Iago Almeida/Especial para o EM)