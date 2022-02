Contagem é a terceira cidade que mais gerou emprego em 2021

O setor do serviço foi que mais gerou emprego, seguido pelo comércio, indústria e construção civil (foto: Luci Sallum/PMC)





No acumulado do ano de 2021, Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ficou em terceiro lugar entre os municípios de Minas Gerais que mais geraram empregos formais. De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foram criadas 11.732 vagas líquidas (diferença entre demissões e contratações).





Belo Horizonte ficou em primeiro lugar, com saldo positivo de 56.930 e Uberlândia, no Triângulo Mineiro, em segundo, com o saldo de 14.143 vagas líquidas. Durante o ano passado, todos os setores econômicos de Contagem registraram um saldo positivo de empregos formais.

O setor que mais se destacou foi o do serviço. Foram registradas 44.485 admissões para o período, em relação aos 39.597 desligamentos, tendo como saldo positivo 4.888 empregos formais. O estoque total de empregos para o setor é de 75.408 postos formais de trabalho.





O setor do comércio, por sua vez, anotou no ano de 2021, um saldo positivo de 3.798 postos formais de trabalho - resultado entre a equação de 34.913 contratações, versus 31.115 anotadas para o período. O setor registra em Contagem um estoque de 66.458 empregos formais.





Em seguida, aparece a indústria, que registrou um saldo positivo de 2.210 postos formais de trabalho. Foram 19.386 contratações, em oposição aos 17.176 desligamentos. O estoque de postos formais de trabalho é de 47.153.





Ao longo do ano de 2021, o setor da construção civil apresentou um saldo positivo de 819 postos formais de trabalho. No período, o setor registrou 8.221 admissões, versus 7.402 desligamentos. O estoque total de empregos formais no município é de 8.924.





E por último, temos o setor agropecuário, que tem uma menor expressão econômica na cidade, porém também teve um desempenho positivo. No acumulado do ano, o setor apresentou saldo de 17 vagas. Foram 35 admissões, em oposição aos 18 desligamentos. O setor tem um estoque total de empregos de 206.





René Vilela, secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade, afirma que embora existam projeções negativas para a economia nacional esse ano, Contagem terá um desempenho à parte, dado o conjunto de iniciativas e ações iniciadas pelo governo municipal em 2021, que serão aprofundadas agora em 2022, e que vão contribuir para o fomento da economia e, consequentemente, para a geração de emprego e renda.



Acumulado do mês de dezembro





No plano macro, o Brasil perdeu 265.811 empregos formais em dezembro, mas anotou um saldo positivo no acumulado do ano, gerando 2.730.597 postos de trabalho - resultado direto da equação das 20.699.802 admissões, subtraída as 17.969.205 demissões.





Já o estado de Minas Gerais, também anotou um saldo negativo de 22.771 empregos formais, no mês de dezembro. Porém, anotou um saldo positivo de 305.182 para o ano, resultado da equação entre 2.202.162 contratações para o período, em oposição aos 1.896.980 desligamentos.





O município de Contagem também apresentou uma retração quantitativa da oferta de postos de trabalho no mês de dezembro. Segundo os dados do Caged, o resultado interrompeu uma sequência positiva de 11 meses.





O setor industrial anotou 1.148 contratações, mas efetivou 1.401 desligamentos, um saldo negativo de 253 vagas de trabalho. A construção civil anotou 383 contratações, ao passo que apurou 641 desligamentos. Um total de 258 vagas negativas.





Já o setor do comércio fechou positivamente. Contabilizou 6.641 contratações em dezembro, mas registrou 2.559 desligamentos, o que resultou num saldo positivo de 4.082 vagas. O setor de serviços também fechou positivamente, com 124 postos de trabalho. Foram anotadas 3.312 contratações para o período, mas 3.188 desligamentos.





Por fim, o agronegócio registrou duas admissões, mas anotou três desligamentos no último mês. Saldo negativo de uma vaga.