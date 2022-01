Conta de luz deve continuar alta apesar das chuvas, entenda

Mesmo com as chuvas do início do ano, o governo federal vai manter a tarifa de escassez hídrica até abril (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

O grande volume de chuva que caíu em Minas Gerais nos primeiros dias de janeiro ajudou a recuperar o nível de alguns reservatórios de usinas hidrelétricas do estado. Apesar disso, não haverá uma redução na tarifa de energia elétrica de forma imediata, já que os reservatórios de outras regiões do país ainda não recuperaram os níveis normais.





“Três Marias é uma exceção. Ela fica na Região Central de Minas Gerais e é um reservatório muito pequeno no Sudeste. Quando se observa a Região Sudeste como um todo, os reservatórios estão com 34,52% apenas da sua capacidade. Eles estão em níveis melhores que no ano passado, mas não estão cheios”, explica Walter Fróes, CEO da CMU Comercializadora de Energia.





Segundo ele, Belo Horizonte registrou chuvas muito acima da média. Mas em outras cidades da Região Sudeste e Centro-Oeste, as chuvas estão exatamente em cima da média histórica para janeiro. “Ano passado, por exemplo, não choveu a média histórica. Começamos o ano pior do que vamos começar este ano. O mês de maior afluência é fevereiro. Continuando como está - e o prognóstico é favorável - com as chuvas sendo boas como em janeiro, devemos chegar com os reservatórios acima de 50%, talvez 60% da capacidade no final de fevereiro. É um bom nível para começar o ano.”





Com isso, Fróes acredita que devemos ter um ano melhor em termos de preços de energia.

Bandeira de escassez hídrica mantida até abril

O governo federal não planeja antecipar o fim da vigência da bandeira da escassez hídrica, que cobra um adicional de R$ 14,20 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) dos consumidores. Ela foi criada em agosto do ano passado em razão da crise hídrica e deve permanecer até abril, mesmo diante das fortes chuvas registradas em diversas regiões do país, segundo o Ministério de Minas e Energia.





A bandeira foi estabelecida para cobrir os custos da geração de energia pelas termelétricas, acionadas para preservar o nível dos reservatórios. Ela cobre os custos do sistema no ano passado e não neste ano, no início do período úmido.





Raimundo Batista, sócio-diretor da Enecel Energia Comercialização e Consultoria Energética, compara o uso das termelétricas com o do cheque especial. “Você parou de fazer a despesa, mas a conta tem que ser paga. As usinas térmicas continuaram funcionando e foram desligadas há pouco tempo. Tem uma conta que precisa ser paga em razão da crise energética.”





Ele acredita que a decisão de prorrogar a tarifa de escassez hídrica até abril pode ser uma estratégia para tentar recuperar o caixa das distribuidoras. “As distribuidoras são aquelas que, normalmente, financiam os consumidores e depois recuperam na tarifa.





Já para Silvia Brunelli Machado, engenheira, especialista em planejamento financeiro, pode ser uma estratégia do governo para segurar o consumo, “já que toda vez que eles voltam para a tarifa anterior, neste caso a vermelha, as pessoas voltam a consumir. Rapidamente essa sobra acaba indo embora.”





Segundo ela, o efeito das chuvas não é tão imediato. “Não acontece a chuva e conseguimos ter, imediatamente, uma sobra suficiente nos reservatórios para garantir mais seis meses, por exemplo. Acredito que quando tivermos um nível dos reservatórios suficientes para seis a oito meses, a tarifa deve ser revista.”





Ela também lembra que apesar das chuvas na Região Sudeste, o restante do país não vive a mesma realidade. “Mesmo na Bahia, a chuva não foi suficiente para chegar aos níveis satisfatórios.”





Batista explica ainda que os reservatórios levam alguns anos para recuperar a condição média e voltar aos níveis máximos (acima de 90%).





“Temos em Minas, a Usina Hidrelétrica de Emborcação, a de Itumbiara e a São Simão que absorvem o que vem do Rio Paranaíba. Temos outro grande reservatório em Araguari e em Nova Ponte. Esses reservatórios, principalmente, Emborcação e Nova Ponte, não vão ter condições, mesmo com essa chuva, em chegar em níveis muito altos. Eles precisariam de um outro ciclo, tão bom quanto este para chegar nos 85% a 90%.”





De acordo com ele, os reservatórios precisam de dois a três anos para se recuperar quando são usados os níveis máximos de sua capacidade.





Batista acredita que, no final de janeiro, os reservatórios já estarão em um nível bom, considerando a situação do ano passado. “Pode ser que em março, os níveis sejam bons que permitam a bandeira verde o resto do ano.”





“Os reservatórios estarão em um nível muito melhor que no ano passado e em vários anos anteriores, conforme projeção. Isso pode dar uma condição de oferta de energia para o sistema muito boa, que não seria mais necessária a bandeira de escassez hídrica. Principalmente se o governo mantiver essa política das térmicas até abril”, completa.





Fróes também compartilha da mesma opinião. “Se tivermos uma chuva abundante em fevereiro pode ser que antecipem o fim da bandeira de escassez hídrica.”

Uso consciente da energia

Silvia ressalta que os consumidores devem aprender a fazer um uso consciente da energia elétrica. “Nós brasileiros temos péssimos hábitos de consumo de energia. Precisamos mudar no longo prazo para evitar que, cada vez que tenhamos uma crise hídrica nos reservatórios, sejamos tão penalizados.”





Ela afirma que o consumidor só se preocupa com o consumo excessivo quando a tarifa de energia aumenta.





“Só começamos a ter conscientização quando pesa no bolso. Por que quando estamos nas bandeiras verde e amarela ninguém pergunta como economizar energia? Na hora que diminuir a tarifa, a gente para de prestar atenção.”

Suspensão da tarifa de escassez hídrica em Minas

Na tarde desta quinta-feira (13/1), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), informou que pediu ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, a suspensão da bandeira de escassez hídrica para o estado.





“Enviei ao Ministro de Minas e Energia pedido de suspensão da Bandeira vermelha de Escassez Hídrica na conta de luz em nosso Estado. Neste momento de recuperação econômica dos efeitos da pandemia, agravado pela crise das finanças estaduais, em que somos atingidos por chuvas que ocasionam verdadeiro cenário de guerra, a solidariedade com os mineiros é emergencial. Não podemos ser penalizados com o custo determinado pela Câmara de Gestão Hidroenergética e aplicado pela ANEEL”, disse em publicação nas redes sociais.

%u2026que ocasionam verdadeiro cenário de guerra, a solidariedade com os mineiros é emergencial. Não podemos ser penalizados com o custo determinado pela Câmara de Gestão Hidroenergética e aplicado pela ANEEL. #GovernoPresente %u2014 Romeu Zema (@RomeuZema) January 13, 2022

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) informou que começará, nesta sexta-feira (14/1), a abertura de comportas na Usina Hidrelétrica de Três Marias , para controlar o volume causado pelas chuvas constantes deste o início de janeiro.