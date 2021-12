Compras de última hora lotam shoppings de BH

Clientes encheram corredor de centro de compras na capital ontem e previsão é de mais movimento hoje (foto: Marcus Vieira/EM/D.A Press)

Às vésperas do Natal, uma das datas comerciais mais esperadas pelos lojistas de todos os cantos, Belo Horizonte tem registrado um volume grande de pessoas nas ruas em busca dos presentes de fim de ano. Ontem, os shoppings da capital lotaram, com muitas pessoas aproveitando as promoções dos estabelecimentos. Segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), Marcelo de Souza e Silva, o movimento tem sido grande por toda a cidade. Ele, inclusive, destaca as características que colocam os shoppings entre os preferidos dos mineiros na hora de ir às compras.





“Estamos vendo um grande movimento em toda a cidade. As pessoas estão indo ao comércio local, muita gente prestigiando os comércios de bairro, o Centro da cidade também está bem movimentado. Os shoppings também estão, pela característica que oferecem: segurança e estacionamento.” A engenheira Carina Chaves de Oliveira, de 36 anos, que está grávida, concorda. Ela prefere a praticidade do shopping. Segunda ela, mesmo com a lotação conseguiu comprar todos os presentes e não precisará retornar para fazer novas compras.





“Eu deixei para fazer as minhas compras nas vésperas, mas consegui fazer tudo, mesmo com o shopping bem cheio. Percebi um movimento grande desde antes da chegada ao local. Mas, para mim é bem mais prático pelas vagas de estacionamento e por eu estar grávida", afirma. Se Carina conseguiu tudo, há quem ainda não. Justamente por isso, a expectativa da CDL é ainda maior para os próximos dias, já que o comércio ainda espera por quem sairá à procura de presentes para colocar embaixo da árvore de Natal no próximo dia 25. A estimativa é de superar o índice alcançado no ano passado.





“A cidade está bem movimentada, estamos muito satisfeitos. A expectativa é de superar nossa previsão de um crescimento de 1,75% em relação ao ano passado. Estamos com uma expectativa melhorada por causa do movimento. Muitos lojistas se prepararam para receber os clientes, com produtos de qualidade, com preços acessíveis, formas de pagamento diferenciadas”, afirma o presidente da CDL.





Marcelo de Souza e Silva, porém, aponta uma característica diferente dos anos anteriores, com as pessoas antecipando as compras. “Estamos vendo desde o início do mês, as pessoas indo comprar. O pagamento do salário do funcionalismo em dia, mais o 13° que o estado conseguiu pagar dia 15, injetam um valor grande na economia de Belo Horizonte. Isso ajuda muito. Ontem, com o pagamento da segunda parcela do 13° das empresas privadas, teremos esta semana uma movimentação de grande volume de pessoas indo comprar seus presentes. Vemos isso bem refletido no comércio.”





Uma sugestão da entidade foi o horário de funcionamento estendido. “Está tendo bons resultados, quem ficou até mais tarde teve boas vendas. Hoje, o pessoal está abrindo mais cedo e ficando até mais tarde. Esperamos números que cheguem a patamares de 2019”, conclui.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Marcílio de Moraes





Promoções e horários

Confira a programação para este fim de ano

Boulevard Shopping

O Boulevard Shopping preparou uma campanha especial com o tema “Natal Rubi”. A cada R$ 450 em compras o cliente recebe um número da sorte para participar do sorteio de um carro modelo Lexus UX Dynamic híbrido. A promoção vai até o dia 30 de dezembro e de segunda a quinta-feira, as compras valem o dobro.

As notas fiscais de compras feitas no valor de R$ 450 também dão direito a um Panettone Casa Bauducco, sendo um por CPF, até durarem os estoques. O sorteio acontece em 5 de janeiro de 2022, pelo resultado da Loteria Federal e a divulgação no dia 06. O regulamento está no site (boulevardshopping.com.br).

Até 23/12: lojas das 10h às 23h; alimentação das 11h às 23h

24/12: lojas das 10h às 18h; alimentação das 11h às 18h

25/12: lojas fechadas (funcionamento facultativo); alimentação das 11h às 22h





BH Shopping

A cada R$ 500 em compras, o cliente recebe um número da sorte para participar do sorteio de três carros, modelo Corolla Cross XRE. A promoção vai até o dia 31 de dezembro. O regulamento está no site (https://www.bhshopping.com.br/promocoes/promocao-natal-2021).

Até 23/12: lojas das 10h às 23h; lazer e alimentação das 10h às 23h30

24/12: lojas, lazer e alimentação das 9h às 18h

25/12: lojas não abrem; lazer e alimentação das 10h às 22h





Pátio Savassi

Até 31 de dezembro, nas compras acima de R$ 500, limitadas a uma unidade por CPF e enquanto durarem os estoques, os clientes levam a Chemex, uma cafeteira de vidro manual, acompanhada de um pacote 3 Corações Rituais Florada 250g e uma sacola personalizada. Além disso, o cliente concorre a um automóvel Mitsubishi Eclipse Cross, com sorteio pela Loteria Federal em 05 de janeiro de 2022. O regulamento está no site (https://www.patiosavassi.com/dicas-e-novidades/promocao-de-natal).

Até 23/12: lojas das 10h às 23h; lazer e alimentação das 10h às 23h30

24/12: lojas, lazer e alimentação das 9h às 18h

25/12: lojas não abrem; lazer e alimentação das 10h às 22h





Diamond Mall

Até 31 de dezembro, com R$500,00 em compras nas lojas participantes, o cliente ganha um número da sorte para concorrer a um carro, modelo BMW X1. Com o mesmo valor gasto, poderá receber uma caixa de chocolates Dengo. Durante todo o período, clientes MultiVocê Gold ganham números de sorte em dobro, assim como todos que fizerem compras e os respectivos cadastros, no período da Black Friday (de 26 a 28/11). O sorteio será pela Loteria Federal em 5 de janeiro de 2022. O regulamento está no site (https://www.diamondmall.com.br/dicas-e-novidades/promocao-de-natal).

Até 23/12: lojas das 10h às 23h; lazer e alimentação das 10h às 23h30

24/12: lojas, lazer e alimentação das 9h às 18h

25/12: lojas não abrem; lazer e alimentação das 10h às 22h





Shopping Cidade

Até 24 de dezembro, com R$250,00 em compras nas lojas participantes, o cliente ganha um número da sorte para concorrer a um carro, modelo Hyundai Creta Action. Quem doar alimentos não perecíveis ganha cupons em dobro.

24/12: lojas e quiosques das 9h às 18h; alimentação das 11h às 18h; cinema das 14h às 18h

25/12: lojas e quiosques não abrem; alimentação das 11h às 22h (facultativo); cinema das 14h às 22h (facultativo)





Minas Shopping

Até 24 de dezembro, a campanha promocional vai premiar 30 clientes, a cada R$ 300 em compras, com vales-compras de R$ 2 mil cada para uso nas lojas do shopping. Clientes que fizerem compras de segunda-feira a quarta-feira ganham cupons em dobro. A promoção é exclusiva para ambiente digital, por meio do aplicativo "Meu Minas". Os clientes devem fotografar as notas fiscais e enviar via WhatsApp ou no próprio aplicativo para se cadastrarem.

Até 23/12: lojas e quiosques das 9h às 23h, com abertura facultativa das 9h às 10h e das 22h às 23h.

24/12: lojas funcionarão das 10h às 18h.

25/12: lojas e quiosques fechados; praça de alimentação das 12h às 20h (funcionamento facultativo). O cinema segue programação definida pela Cineart.





Shopping Del Rey

Até 26/12, com R$400,00 em compras, o cliente ganha um número da sorte para concorrer a um carro, modelo Renault Captur. A divulgação do ganhador será em 27/12, nas redes sociais do shopping. O regulamento está no site (https://www.shoppingdelrey.com.br/eventos/promocao-de-natal).

Até 23/12: lojas e quiosques das 10h às 23h

24/12: das 10h às 18h.

25/12: fechado





Shopping Estação

A cada R$ 300,00 em compras, o cliente ganha um número da sorte para concorrer a um carro, modelo FIAT ARGO, além de 15 vales-compras de R$ 2 mil cada para uso nas lojas do shopping.

Até 23/12: lojas e quiosques das 10h às 23h

24/12: até às 18h

25/12: fechado





Itaú Power Shopping

A partir de R$ 400,00 em compras, o cliente concorre ao sorteio de um carro, modelo Hyundai Creta e ganha uma pulseira semi joia.

Até 23/12: das 10h às 23h

24/12: das 9h às 19h

25/12: das 12h às 20h (funcionamento facultativo)