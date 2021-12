Alvo de operação, joalheria é suspeita de sonegar R$ 50 milhões em Minas

Operação foi deflagrada na manhã desta terça-feira (21/12), em Uberaba, no Triângulo Mineiro (foto: Receita Estadual de Minas Gerais/Divulgação)

Sob suspeita de omitir a declaração de mais de R$ 50 milhões em transações comerciais, a FR Hueb Joias, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, foi alvo de uma operação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) na manhã desta terça-feira (21/12). Conforme as autoridades, a marca mantém filiais nos Estados Unidos e Emirados Árabes e é voltada para o público feminino de alto poder aquisitivo, incluindo celebridades no Brasil e no exterior.

As diligências – com o objetivo de combater a sonegação de impostos no setor de indústria e comércio de joias de alto padrão – foram cumpridas com apoio da Receita Estadual de Minas Gerais, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Uberaba e da Polícia Militar. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido no endereço da empresa e outro na residência dos proprietários.

De acordo com a Receita Estadual, estima-se, com base em índices técnicos e documentos fiscais, que a empresa deixou de declarar ao fisco, nos últimos cinco anos, mais de R$ 50 milhões em operações de compra e venda sem a emissão de nota fiscal, o que inclui venda de peças em leilões. O valor, no entanto, pode ser muito maior, pois as entradas e saídas de pedras preciosas aconteceram, suspostamente, de forma clandestina, aponta o órgão.

Para o superintendente regional da Fazenda em Uberaba, Gustavo Antônio dos Santos, há um conflito gritante entre a realidade social e a tributária da Hueb. “No mundo social, a empresa se apresenta de maneira pujante, com muito sucesso e glamour, mas na área tributária é mera ficção, se passando por uma empresa de pequeno porte, incluída no Simples Nacional”, explica.

Advogado da empresa nega acusações

À reportagem do Estado de Minas, o advogado da FR Hueb Joias, Raphael Andrade, negou que a empresa tenha cometido atos ilícitos e classificou a investida das autoridades como um equívoco.

“Esta operação é uma confusão absoluta entre duas empresas diferentes. Estão tentando nos relacionar com uma empresa que não é nossa. Fomos pegos de surpresa esta manhã, pois não tínhamos conhecimento de nenhuma investigação. A FR Hueb Joias não tem filiais no exterior ou em outras cidades brasileiras”, declara o advogado.