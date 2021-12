Lojistas criticam obras de ampliação no Aeroporto de Confins

Obras de modernização do Terminal de Passageiros 1 tem objetivo de oferecer mais conforto e comodidade segundo a BH Airport (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, localizado em Confins, na Região Metropolitana, iniciou as obras de modernização do Terminal de Passageiros 1 no início de novembro deste ano. Além das salas e portões de embarque, o projeto prevê a ampliação das áreas comerciais. Segundo a BH Airport, concessionária que administra o aeroporto, o objetivo das obras é oferecer mais conforto e comodidade a passageiros, visitantes e toda a comunidade aeroportuária.

Porém, o início das obras próximo às férias de verão não agradou aos comerciantes do local. Muitos deles apontaram que as mudanças feitas pela administração do aeroporto impactaram diretamente nas vendas. “Atrapalhou um pouco as vendas, a demanda caiu bastante”, disse Fabricia Gelmimi, de 22 anos, que trabalha em uma lanchonete no local. “Como trabalhamos com comida, muitas pessoas preferem caminhar mais um pouco para comer longe da poeira”, falou.

Segundo lojistas, as obras no Terminal impactaram nas vendas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Como as obras estão concentradas no Terminal 1, os passageiros são instruídos a utilizar o espaço do Terminal 2, afetando diretamente quem trabalha perto da obra. “As pessoas estão indo para o outro lado do aeroporto por causa da reforma. Como o portão de desembarque foi fechado, perdemos os prováveis clientes que passavam por aqui”, disse Debora Silva, de 24 anos, que trabalha em um quiosque no aeroporto. Debora ainda afirmou que não entendeu o motivo das obras começarem no final do ano, que é quando o aeroporto recebe maior quantidade de pessoas. “Devia ter começado no auge da pandemia, quando todos estavam em casa. Não agora”, falou.

Apesar da insatisfação dos comerciantes, as obras não são incômodas aos passageiros que passam pelo local. As colegas de trabalho Sabrina Neves, de 22 anos, e Juliana Ribeiro, de 39, estavam aguardando um voo para voltar à São Paulo, onde moram, e não estavam incomodadas com a reforma. “Conseguimos sentar aqui mesmo no terminal e a obra não atrapalhou”, disse Juliana.

Sabrina Neves aguardava voo para São Paulo ao lado das obras (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Segundo a BH Airport, a reforma deve terminar em 14 meses e, dessa forma, acabaria acontecendo em uma alta temporada. “O aeroporto optou pela alta temporada deste ano, por ainda ser um momento de pandemia e retomada das operações. A ideia é estar com um novo terminal, completamente modernizado já na alta temporada 2022/2023.”, disse a concessionária.

Além disso, a administração optou por abrir totalmente o Terminal de Passageiros 2, que estava fechado durante a pandemia. “Atualmente, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte tem capacidade para receber 32 milhões de passageiros, uma infraestrutura apropriada para fecharmos parte do terminal, sem comprometer as operações. Com a pandemia, o Terminal de Passageiros 2 estava completamente fechado. Agora, ele está totalmente aberto e pronto para atender e superar as expectativas dos passageiros.”, afirmou a BH Airport.

O investimento para as intervenções no Terminal de Passageiros 1 é de R$ 100 milhões.