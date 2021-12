PMI composto (preliminar) da zona do euro cai a 53,4 em dezembro

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro recuou de 55,4 em novembro a 53,4 na leitura preliminar de dezembro, na mínima em nove meses, informou nesta quinta-feira (16) a IHS Markit. O resultado mostrou queda maior que a prevista por analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que projetavam recuo a 54,5.



O PMI de serviços da região cedeu de 55,9 a 53,3 na mesma base comparativa, ante expectativa de 54,4. Já o PMI industrial diminuiu de 58,4 a 58, acima do consenso de 57,6.



Segundo a IHS Markit, o desempenho reflete o aumento no número de casos de covid-19 na Europa, que se sobrepôs ao alívio em gargalos nas cadeias produtivas. "Olhando para o futuro, a variante Ômicron aprofunda riscos negativos para as perspectivas de crescimento, à medida que avançamos em 2022", avalia o economista Chris Williamson, da IHS Markit.