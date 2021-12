Bolsonaro: teremos R$ 1 trilhão contratados em infraestrutura até fim de 2022

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta quarta-feira, 15, em encontro com empresários que até o seu primeiro mandato o País deve terminar com R$ 1 trilhão em investimentos contratados em infraestrutura.



"Até o fim ano que vem, a expectativa é que tenhamos R$ 1 trilhão contratados em infraestrutura", afirmou Bolsonaro em discurso em cerimônia na sede da Fiesp, que também teve a participação do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.



Após dizer que dá liberdade de atuação à sua equipe, o chefe do Executivo declarou que quando Tarcísio deixar o ministério - o ministro deve concorrer ao governo paulista - pedirá a ele para sabatinar seu possível sucessor.