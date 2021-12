Patos de Minas fecha novo serviço de iluminação e conta de luz pode reduzir

Iluminação de Patos de Minas será modernizada com a tecnologia LED (foto: Imagem ilustrativa - suvajit/Pixabay) Uma Parceria Público-Privada (PPP) firmada nesta quarta-feira (15/12) pode representar uma redução no valor da conta de luz para a população de Patos de Minas a partir de 2022. Isso porque o leilão da concessão do serviço foi fechado em um valor 51,93% menor do que o previsto - e isso será revertido em descontos na taxa de custeio da iluminação pública. A expectativa é que o reajuste aconteça quando a empresa estiver num estágio avançado de atuação, entre o final de 2022 e o início de 2023. O contrato atual, que compreende apenas a manutenção de lâmpadas, vence em março do ano que vem. LEIA MAIS 22:31 - 13/12/2021 MP autoriza governo a reeditar taxa extra na conta de luz por 'escassez hídrica'

11:04 - 10/12/2021 Com pressão da conta de luz, gasto com habitação sobe 1,03% no IPCA de novembro

Pela regra atual, regulamentada pela lei complementar nº 520/2015, um cliente que consome entre 81 e 100 kWh por mês, paga 2% do valor em taxa de iluminação. Quem gasta de 101 a 200 kWh = 4%; de 201 a 300 kWh = 6% e acima de 300 kWh = 7%. A expectativa da prefeitura de Patos de Minas é que haja uma redução nesta tarifa.

Quem usa menos de 80 kWh por mês está isento da cobrança.

Lâmpadas modernas

Outro ganho para a população será a modernização do sistema de iluminação pública. Hoje, boa parte das lâmpadas são de vapor de sódio e de mercúrio. Elas consomem mais energia e têm um desempenho, capacidade de iluminação, menor.





Com a concessão, as lâmpadas serão substituídas pela tecnologia LED, que ilumina mais, o que aumenta a sensação de segurança e favorece práticas noturnas, além de consumir menos energia (- 53%). Serão cerca de 153 mil pessoas beneficiadas.

O prefeito de Patos de Minas, Luís Eduardo Falcão (Podemos), se diz otimista com a implantação. “Acredito que as obras comecem no início do segundo semestre de 2022. A empresa tem até o final de 2023 para concluir a modernização”.

O leilão

O leilão da concessão, através de Parceria Público-Privada (PPP), aconteceu nesta tarde, na sede da Bolsa de Valores (B3), em São Paulo, capital. Patos de Minas atraiu 11 consórcios interessados, sendo a 2ª cidade mais atrativa do modelo, perdendo apenas para Aracaju-SE.

O prefeito de Patos de Minas, Luís Eduardo Falcão (Podemos), participou do leilão em São Paulo (foto: Cauê Diniz)

O Consórcio Ilumina Patos ofereceu a menor proposta de contraprestação mensal, R$ 319.852,54, e venceu o leilão. Cerca de três empresas, incluído uma multinacional, fazem parte do consórcio que fará a gestão da iluminação pelos próximos 13 anos.

A pedida inicial, máxima, era de R$ 665,3 mil mensais. A diferença do lance, que considera o menor valor, foi de 51,93%, o chamado deságio. Na prática isso significa que a prefeitura arrecadará mensalmente com a taxa de iluminação pública e repassará para o consórcio R$ 319,9 mil. O restante do valor será aplicado em descontos na conta de energia do cidadão.

O diretor financeiro da B3, Daniel Sonder, ressaltou que o leilão da Prefeitura de Patos de Minas foi o sétimo promovido pela Caixa na B3 para a concessão dos serviços municipais de iluminação pública. “Isso evidencia o sucesso do modelo de estruturação, bem como os bons resultados da parceria público-privada”, disse ele.

O projeto foi desenvolvido com recursos financeiros do governo federal, por meio do Fundo de Apoio à Estruturação de Projetos de Concessão e PPP (FEP). A estruturação contou com assessoramento da Caixa Econômica Federal, coordenação da Secretaria Especial do Programa de Parcerias e Investimentos (SPPI) e apoio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).