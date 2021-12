Fluxo cambial total no ano até 10 de dezembro é positivo em US$ 13,504 bi

O fluxo cambial do ano até 10 de dezembro ficou positivo em US$ 13,504 bilhões, informou nesta quarta-feira, 15, o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era negativo em US$ 19,033 bilhões.



O canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 3,931 bilhões no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 504,498 bilhões e de retiradas no total de US$ 500,567 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.



No comércio exterior, o saldo de 2021 até 10 de dezembro foi positivo em US$ 9,573 bilhões, com importações de US$ 202,445 bilhões e exportações de US$ 212,018 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 27,259 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 50,385 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 134,373 bilhões em outras entradas.



Dezembro



Depois de encerrar novembro com saídas líquidas de US$ 3,398 bilhões, o País registrou fluxo cambial negativo de US$ 2,576 bilhões em dezembro, até o dia 10, informou o Banco Central.



O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 1,656 bilhão no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 26,031 bilhões e de retiradas no total de US$ 27,687 bilhões.



No comércio exterior, o saldo de dezembro até o dia 10 foi negativo em US$ 920 milhões, com importações de US$ 6,579 bilhões e exportações de US$ 5,659 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 680 milhões em ACC, US$ 1,190 bilhão em PA e US$ 3,789 bilhões em outras entradas.



Semana



O fluxo cambial registrado na semana passada (de 6 a 10 de dezembro) para o Brasil ficou negativo em US$ 821 milhões, informou o Banco Central.



O canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 309 milhões no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 18,702 bilhões e de retiradas no total de US$ 18,392 bilhões.



No comércio exterior, o saldo da semana foi negativo em US$ 1,130 bilhão, com importações de US$ 4,575 bilhões e exportações de US$ 3,445 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 441 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 592 milhões em PA e US$ 2,412 bilhões em outras entradas.