Índice de atividade industrial Empire State sobe a 31,9 em dezembro nos EUA

O índice de atividade industrial Empire State, que mede as condições da manufatura no Estado de Nova York, subiu de 30,9 em novembro para 31,9 em dezembro, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 15, pela distrital de Nova York do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).



O resultado contrariou a previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam baixa do indicador a 25,0 neste mês.