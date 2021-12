O primeiro país do mundo a ter semana de trabalho de 4 dias e meio

O setor privado, no entanto, não terá que seguir esta nova regra do governo (foto: Getty Images)

Os Emirados Árabes Unidos se tornaram o primeiro país do mundo a estabelecer uma semana de trabalho de quatro dias e meio para todas as suas entidades governamentais, assim como para o seu banco central.

As autoridades anunciaram ainda que o fim de semana será de sábado a domingo, e não de sexta a sábado, como acontece atualmente em vários países árabes.

Na sexta-feira, os funcionários vão trabalhar pouco mais de quatro horas, até o meio-dia. Assim, à tarde, eles poderão realizar as orações muçulmanas no dia mais importante da semana para a comunidade religiosa.



As mudanças, que entram em vigor no próximo dia 1º de janeiro, têm como objetivo tornar o país do Golfo Pérsico mais atraente para o investimento estrangeiro, uma vez que vincula seus dias úteis aos de muitos mercados mundiais.

A agência oficial de notícias WAM indicou que esta nova semana de trabalho visa "aumentar a produtividade e melhorar o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal".

O país, acrescentou o serviço de informação, quer "melhorar a sua posição na competitividade global dos setores econômico e empresarial".

A decisão garante fluidez financeira e comercial, além de transações econômicas com países que seguem um fim de semana de sábado a domingo, acrescentaram os Emirados Árabes Unidos.

O ministro Abdulrahman al-Awar lembra que algumas nações muçulmanas, como Indonésia e Marrocos, já têm o sábado e o domingo como fim de semana (foto: Reuters)

As mudanças também vão se estender às escolas públicas.

O setor privado, porém, terá a opção de escolher sua própria semana de trabalho.

"Cada empresa, dependendo do setor em que opera e do que se adapte e sirva melhor aos seus negócios, pode escolher o fim de semana para seus funcionários", disse o ministro de Recursos Humanos, Abdulrahman al-Awar, à agência de notícias Reuters.

Segundo ele, um fim de semana mais longo vai melhorar o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. E várias nações muçulmanas, como Indonésia e Marrocos, já têm o sábado e o domingo como fim de semana.

