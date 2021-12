GM vai retomar segundo turno de produção em São José dos Campos

A General Motors (GM) anunciou nesta quarta-feira que vai retomar no mês que vem o segundo turno de produção na fábrica de São José dos Campos (SP), onde são montados a picape S10 e o utilitário esportivo Trailblazer.



Conforme informação do sindicato local, 500 dos 691 funcionários que estão desde 8 de novembro afastados da produção em regime de layoff (suspensão de contratos de trabalho) devem retornar no dia 10 de janeiro.



O turno da tarde na unidade da GM no interior paulista foi suspenso em razão da falta de componentes eletrônicos, motivo que também leva à interrupção completa ou parcial de produção em outras montadoras tanto no Brasil quanto no exterior.