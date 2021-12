País tem questão fiscal presente que tem dificultado trabalho do BC, diz Colnago

O secretário especial de Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago, reconheceu nesta segunda-feira, 6, que a questão fiscal brasileira tem dificultado o trabalho do Banco Central em conter a inflação.

"O Brasil tem uma questão fiscal muito presente que tem dificultado trabalho do BC. Temos feito um bom trabalho, adotando várias âncoras fiscais, mas os desafios estão postos", afirmou na cerimônia do Prêmio Tesouro Nacional 2021.



E completou: "O Brasil e outros países tiveram gasto muito grande na pandemia para protegerem as pessoas. Agora teremos que fazer, de alguma forma, um pouso nesse sentido."