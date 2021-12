Focus mantém projeções para Selic em 2021 e 2022

Os economistas do mercado financeiro mantiveram a projeção para a taxa básica da economia no fim de 2021 em 9,25%, conforme o Relatório de Mercado Focus. Os analistas ouvidos semanalmente pelo Banco Central também continuaram com a estimativa de 11,25% para o fim de 2022. Há um mês, as medianas eram de 9,25% e 11,00%, respectivamente.



Considerando apenas as 88 respostas nos últimos cinco dias úteis, a expectativa para a Selic no fim de 2021 também permaneceu em 9,25%. Já para 2022, a mediana passou de 11,75% para 11,25%, considerando as 87 atualizações dos últimos cinco dias úteis.



De acordo com pesquisa do AE Projeções, o mercado está em linha com o "plano de voo" do Banco Central (BC) para a reunião desta semana do Comitê de Política Monetária (Copom). De 51 instituições pesquisadas, todas preveem mais um aumento de 1,50 ponto porcentual na Selic, a 9,25%. Para o fim do ciclo de aperto monetário, 27 de 46 instituições preveem juros em 11,75% ou mais. Outras 19 esperam Selic terminal entre 10,0% e 11,50%.



No Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, a estimativa para a taxa Selic no fim de 2023 passou de 7,75% para 8,00%, ante 7,50% há quatro semanas. Para 2024, ficou em 7,00%, mesmo patamar de um mês atrás.