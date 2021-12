Pandemia de COVID-19 resultou em consumidores mais conscientes e exigentes

Lia Duarte, gerente da Papel Craft em BH, diz que loja planejou cada detalhe, a fim de que a experiência de compra seja única para clientes cada vez mais exigentes (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)





O longo período de isolamento social influenciou o comportamento dos consumidores, que passaram a buscar maior comodidade e praticidade oferecidas pelas compras on-line e pelo sistema de entrega, ou delivery. Assim, leveza e gentileza passaram a ser ainda mais valorizadas. De acordo com artigo do jornal The Guardian, pesquisa realizada para a consultoria de estratégia BritainThinks revelou que apenas uma em cada oito pessoas quer que a vida seja “exatamente como era antes” quando a pandemia de coronavírus terminar.



O artigo afirma que existe uma demanda generalizada por uma sociedade mais amigável, que “permita às pessoas mais tempo com a família e os amigos e que se preocupe com os relacionamentos e com meio ambiente”.





Levantamento realizado pelo Sebrae Minas mostra que a maior parte (60%) dos pequenos negócios funciona atualmente de forma híbrida, presencial e a distância, para atender a essas demandas dos clientes. A pesquisa foi feita com 1,6 mil empreendedores, entre 4 e 17 de setembro.





Os resultados apontaram também o desejo de atenção e acolhimento, fatores que têm impacto na tomada de decisão dos empreendedores e que provocou alterações em seus modelos de negócios. De olho na crescente demanda pela gentileza e leveza, algumas marcas têm fomentado iniciativas para propagar experiências positivas.





A rede Papel Craft, com lojas de design no Rio, São Paulo e Brasília, chegou a BH propondo a experiência “Leve leveza, leve boa notícia”. A ideia é convidar pessoas a experimentarem mais momentos positivos em sua vida e compartilhar essas vivências em suas redes de relacionamento, presenciais ou virtuais.





Juliana Mussel, gerente de Marketing da rede, diz que a proposta é dialogar com o consumidor mineiro de forma mais afetiva, criando um relacionamento com a marca ainda mais próximo e cheio de significado.



“Minas Gerais é considerado um mercado teste para diversos segmentos, porque o consumidor é mais exigente em relação não só à qualidade, mas à confiança construída no relacionamento com as marcas. Por isso, quisemos fundamentar o nosso diálogo a partir da leveza, que é um de nossos valores que mais têm feito a diferença desde o início da pandemia”, explica.









Lara Monte Alto de Assis contrariou a tendência de lojas on-line e, com João Bertolotti, investiu em espaço físico acolhedor para a Bolos de Julieta (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)



A gerente da loja de BH, Lia Duarte, está animada: “Entendemos que a gentileza e a leveza são necessidades importantes no mundo e por isso planejamos cada detalhe da nossa loja para que a experiência de compra seja única, cheia de afeito e significado. Com a experiência 'Leve leveza, leve boa notícia', poderemos expandir essa sensação para fora dos limites da loja, criando uma verdadeira rede de alegria e bom humor, tão necessários neste momento em que todos estamos cansados e necessitados de atenção”, complementa.

“Abrimos a loja na pandemia e depois de 10 dias estávamos fechados. Eu não conhecia ninguém na cidade e precisava fazer o negócio andar”, relembra. “Com total apoio da empresa, mantive toda a equipe em isolamento social e fui trabalhando a importância de um relacionamento atencioso com os clientes, mostrando que estar disponível à demanda do outro deve ser um processo natural, e não apenas uma estratégia de negócio. Hoje, temos clientes que vêm aqui na loja nos visitar, partilham momentos especiais conosco e até nos presenteiam. Ficamos amigos de muitos deles, de verdade. Trabalhar assim é produtivo e prazeroso. E gera satisfação e lucro, claro!” comenta.





Ainda de acordo com a pesquisa do Sebrae Minas, 29% dos empreendedores se relacionam com os clientes apenas presencialmente e 10% mantêm contato com os consumidores exclusivamente a distância. Dos negócios que ainda não atuam de forma híbrida, 79% dos respondentes alegaram que planejam mudar sua forma de atendimento para esse novo formato nos próximos três meses.