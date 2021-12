Guedes diz em evento do IDP que parou de ler o noticiário para não se desanimar

O ministro da economia, Paulo Guedes, iniciou nesta quinta-feira, 2, a sua participação no 11º Seminário de Administração Pública e Economia do IDP criticando os que ele chamam de pessimistas e afirmando que parou de ler os jornais para não desanimar.



"Não tenho lido muito para não desanimar porque nos jornais há dois Brasis, um dos críticos e outro dos que veem as coisas de forma mais construtiva", disse.



Para os construtivos, de acordo com o ministro, existe um Brasil que criou 3,5 milhões de empregos. A visão dos críticos, nas palavras dele, é a de que nada dá certo no País.