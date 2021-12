Comércio de São Sebastião do Paraíso espera vender 10% mais no Natal

Aos poucos, o clima natalino, com a decoração de Natal, toma conta dos paraisenses e é grande a expectativa do comércio (foto: Bryan Felipe/Secretaria de Comunicação Social)





17:59 - 02/12/2021 Luiza Trajano é eleita uma das 25 mulheres mais influentes pelo Financial Times Com a entrada do 13º salário e o arrefecimento da pandemia, em São Sebastião do Paraíso, Sudoeste de Minas, é grande a expectativa dos comerciantes com as vendas de Natal. A Associação Comercial e Industrial da cidade acredita na forte retomada neste final de ano.O presidente da Acissp, Ailton Rocha de Sillos, acredita num crescimento das vendas e a ampliação do uso da tecnologia como uma importante ferramenta de vendas para os empresários locais. “Com o arrefecimento da pandemia, todos os municípios do Brasil esperam uma recuperação das vendas no final de ano e em Paraíso não é diferente. Neste final de ano nossa expectativa é de crescimento de pelo menos 10% das vendas em relação a 2020”, disse.



Prova desse otimismo é a Campanha de Natal promovida pela entidade, que sorteia este ano um carro popular zero quilômetro, vales-compra de R$ 1 mil, R$ 500 e R$ 200, além de premiação de vitrines e de casas decoradas, promovendo a retomada do espírito natalino na cidade.



A Acissp tem mais de 2.600 associados, mas lojistas participantes da Campanha de Natal são em torno de 150.



De acordo com a prefeitura, R$ 3 milhões vão girar na economia provenientes do décimo-terceiro salário. Além de paraisenses, o comércio aposta forte nos compradores das pequenas cidades e distrito no entorno.



“Estou esperançoso de que seja bom. Tanto que me preparei bem mais este ano do que no ano passado”, conta Carlos Roberto de Oliveira, sócio-proprietário do Mundo da Criança, uma loja de brinquedos infantis.



Nesta semana, a Prefeitura de São Sebastião do Paraíso começou a enfeitar a Praça Comendador José Honório, a Praça da Matriz, que fica no Centro, com previsão de término nos próximos dias, reforçando o clima natalino.



É nesse clima que Dalma de Souza Corombaroli, proprietária da Loja da Brasil Cacau aposta. “O movimento vem crescendo após poucos. A esperança da gente é vender bem mais do que no ano passado”, conta, otimista.



Haverá ainda um calendário de apresentações culturais nas praças da cidade e uma feira de ciências promovida pela Prefeitura durante o mês de dezembro, já em funcionamento, com réplicas de dinossauros.