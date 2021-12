Gastos com saúde pública e vacinação impulsionaram consumo do governo, diz IBGE

A alta de 0,8% no consumo do governo no terceiro trimestre ante o segundo trimestre deste ano foi impulsionada por despesas maiores com saúde pública e com a vacinação da população contra a covid-19, afirmou Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Em relação ao terceiro trimestre de 2020, o consumo do governo cresceu 3,5%, de acordo com os dados do Produto Interno Bruto (PIB) divulgados nesta quinta-feira, 2.