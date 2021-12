Não é Paris: veja a cidade mais cara do mundo para se viver

Tel Aviv, em Israel, é a cidade mais cara do mundo para se viver (foto: AFP)

Segundo um estudo anual da 'The Economist', Tel Aviv, em Israel, é a cidade mais cara do mundo para se viver. A cidade subiu do quinto lugar no ano passado para o topo do relatório "Worldwide Cost of Living 2021" pela primeira vez.





Paris, passou para o segundo lugar, empatada com Singapura, Zurique e Hong Kong que completam as cinco primeiras posições do ranking. Em sexto lugar está a cidade americana mais cara, Nova York.

O estudo aponta que o aumento de posições da cidade israelense é um reflexo da "vitalidade da moeda israelense, o shequel, perante o dólar, já que o indício toma como base comparativa os preços em Nova York".





Tel Aviv subiu do quinto lugar no ano passado para o topo do relatório "Worldwide Cost of Living 2021" pela primeira vez. (foto: MENAHEM KAHANA / AFP)

Em um comunicado, Upasana Dutt, chefe do relatório da EIU, disse: "Embora a maioria das economias em todo o mundo esteja agora se recuperando com as vacinas contra covid-19, muitas cidades importantes ainda estão tendo picos de casos, levando a restrições sociais. Isso interrompeu o fornecimento de bens, levando à escassez e preços mais altos"





No ano passado, a lista era liderada por Paris, Zurique e Hong Kong, as três na primeira posição.





O estudo traz outras importante informações:



A capital italiana, Roma, teve a maior queda do ranking, saiu da 32º para o 48º lugar. Após os EUA voltaram a impor sanções contra o Irã, Teerã passou do 79º para o 29º.



Damasco, a capital síria, é novamente a cidade mais barata do mundo.



A gasolina em Hong Kong é a mais cara do mundo, o litro custa em média US$ 2,50.



Confira o ranking das 10 primeira posições:



Tel Aviv (Israel)

Paris (França)

Cingapura (Cingapura)

Zurique (Suíça)

Hong Kong (China)

Nova York (EUA)

Genebra (Suíça)

Copenhague (Dinamarca)

Los Angeles (EUA)

Osaka (Japão)





