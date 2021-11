Dalcomo nega desaquecimento do mercado de trabalho: 'É um processo normal'

O secretário-executivo do Ministério do Trabalho e Previdência, Bruno Dalcolmo, negou que a desaceleração no ritmo de criação de vagas com carteira assinada nos últimos meses evidencie um processo de desaquecimento do mercado de trabalho.



Em outubro, o saldo líquido do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foi positivo em 253.083 vagas, número menor que em setembro (312.066) e agosto (370.062).



"É um processo normal. Empresas contrataram pesado desde início do ano e há limite para isso. Ao contrário de desaceleração, há processo de normalização", disse, em coletiva de imprensa.



Dalcolmo ainda afirmou que a pasta não pode revelar ainda qual será o instrumento utilizado para proposição de medidas de redução da informalidade, mas confirmou que deve chegar a público no início do próximo ano.



Mais cedo, o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, disse que o Executivo discute se a medida será apresentada por Medida Provisória ou por projeto de lei.