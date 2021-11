O setor da aviação foi um dos mais atingidos pela crise no ano passado e ainda não se recuperou completamente. Na foto, pátio do Aeroporto de Confins (foto: BH Airport/Divulgação)



Pilotos e comissários de bordo cancelaram a greve que estava prevista para segunda-feira (29/11) . A decisão foi comunicada pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA), neste sábado (27/11).





LEIA MAIS 17:53 - 24/11/2021 Pilotos e comissários de companhias aéreas decidem entrar em greve

14:00 - 27/11/2021 Latam apresenta plano de recuperação que prevê injeção de US$ 8,19 bilhões A votação da categoria começou às 22h de ontem e foi encerrada hoje, às 14h. Foram registrados 53,68% de votos favoráveis à proposta do Tribunal Superior do Trabalho (TST) para renovação da Convenção Coletiva de Trabalho da aviação regular.





Ainda conforme o sindicato, 45,56% dos votos foram contra a proposta. Eles ainda registraram 0,76% de abstenções. Ao todo, 6.956 tripulantes participaram da votação, realizada pela internet.





“A proposta do TST prevê o reajuste imediato de 75% do INPC dos últimos 12 meses na parte fixa e variável do salário; 100% do INPC dos últimos 12 meses nas diárias de alimentação nacionais e vale alimentação/teto”, informa o sindicato no comunicado publicado em seu site. “Além disso, prevê a renovação na íntegra das demais cláusulas sociais sem alterações”, conclui.











O sindicato realizou uma live sobre o resultado da votação. Assista abaixo:





A categoria pedia um aumento de 15% nos salários, que não foram reajustados no ano passado devido à crise da COVID. As empresas ofereceram 3% de aumento.





O setor da aviação foi um dos mais atingidos pela crise em 2020 e ainda não se recuperou completamente. Para sobreviver ao impacto causado pela pandemia, as empresas criaram programas de licença não remunerada – que foram sendo reduzidos aos poucos.