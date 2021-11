China/NBS: lucro industrial tem alta anual de 24,6% em outubro

O lucro industrial das empresas da China cresceu 24,6% em outubro ante mesmo mês do ano passado, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país. O resultado representa uma aceleração em relação à expansão de 16,3% registrada em setembro.



Nos dez primeiros meses de 2021, o indicador teve avanço de 42,2% ante igual período de 2020. O lucro industrial das companhias chinesas voltou a acelerar no mês passado, depois de seis meses de desaceleração. Segundo a NBS, o resultado reflete "vigorosos avanços" em medidas políticas para garantir a oferta e estabilizar os preços.