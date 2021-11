Piora da pandemia de covid-19 traria mais cautela com aperto monetário, diz BoE

Após afirmar em discurso que uma abordagem "cautelosa" seria adequada para o eventual aperto monetário pelo Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), o economista-chefe do BC britânico, Huw Pill, disse que uma possível piora da pandemia de covid-19 no Reino Unido seria motivo para que a entidade adote uma ação mais cuidadosa neste processo.



Durante sessão de perguntas e respostas em evento da Confederação Industrial Britânica nesta sexta-feira, Pill ainda afirmou que dados do mercado de trabalho em dezembro não devem alterar a sua visão para o futuro da política monetária nos próximos meses.



Segundo ele, é mais importante observar o fluxo de dados atual, que mostra um mercado de trabalho em recuperação no Reino Unido, sem sinais de aumento na taxa de desemprego.