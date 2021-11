Tesouro: Custo médio de emissões em outubro foi o maior desde janeiro de 2019

Em meio à volatilidade dos mercados em outubro, o coordenador-geral de Operações da Dívida Pública, Luis Felipe Vital, destacou que o custo médio de emissões de títulos do Tesouro Nacional no mês passado foi o maior desde janeiro de 2019.



O custo médio de colocação de novos papéis passou de 6,9% em setembro para 7,5% em outubro. "Todos os tipos de títulos tiveram alta no custo de emissão em outubro. O custo de emissão sobe não apenas por causa do ciclo de alta da Selic, mas pela alta em toda a curva de juros", completou.



Com a alta dos juros e da inflação, o custo médio do estoque da Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) no mês passado foi o maior desde março de 2020, quando a pandemia de covid-19 chegou ao Brasil. O custo médio do estoque DPMFi acumulado em 12 meses passou de 8,10% ao ano, em setembro, para 8,29% ao ano, em outubro.



Da mesma forma, o custo médio do estoque da Dívida Pública Federal (DPF) em outubro foi o maior desde fevereiro deste ano, passando de 7,79% ao ano, em setembro, para 8,02% ao ano, em outubro.



Por outro lado, a parcela de vencimentos em 12 meses em outubro foi a menor desde março de 2020. A parcela da DPF a vencer em 12 meses passou de 24,34% em setembro para 21,50% em outubro.



"Emitimos uma quantidade menor de títulos com vencimento de um ano em 2021 e conseguimos uma melhora importante em porcentual de vencimentos em 12 meses. A estratégia do Tesouro tem sido emitir títulos mais longos quando as condições de mercado permitem", acrescentou.