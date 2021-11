Parecer separa pontos de alteração abrindo margem para fatiamento da PEC

O parecer da PEC dos Precatórios no Senado separou os pontos do texto deixando a medida pronta para fatiamento, ou seja, para promulgação de partes já aprovadas pelos deputados e envio de alterações por meio de uma proposta paralela.



Uma das emendas de redação colocadas pelo líder do governo e relator da PEC no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), inserem os pontos de separação após o texto aprovado pela Câmara.



De acordo com ele, a decisão sobre fatiamento será tomada durante a votação no plenário, na próxima semana.