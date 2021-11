Ao FT, Guedes diz que bancos brasileiros estão tentando afetar eleições

O ministro da Economia, Paulo Guedes, criticou, ao jornal Financial Times, os bancos brasileiros e disse que eles estão "tentando afetar" a eleição do ano que vem, na qual o presidente Jair Bolsonaro deve tentar um segundo mandato, quando preveem um cenário desafiador ao Brasil com a perspectiva dos juros altos inibir o crescimento econômico.



"É claro que os bancos estão errados. Ou estão errados ou são politicamente militantes. Eles estão tentando afetar a eleição... Eles ainda não aceitaram a eleição de Bolsonaro", afirmou o ministro.



Para ele, é mais provável que o Brasil tenha algum crescimento e inflação resiliente em 2022 do que inflação mais baixa e nenhum crescimento.



Guedes reiterou que os críticos à gestão econômica têm errado consistentemente suas previsões. "Vamos voltar a surpreender o mundo", disse Guedes, pouco depois de regressar de uma missão comercial e de investimentos ao Golfo Pérsico. "Não estou me gabando do Brasil, estou apenas dizendo que vocês sempre nos subestimou."