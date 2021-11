Índia informa que liberará 5 milhões de barris de sua reserva de petróleo

O governo da Índia informa, em comunicado nesta terça-feira, 23, que concordou em liberar 5 milhões de barris de sua reserva estratégica de petróleo. O texto informa que o fato ocorre em paralelo e em meio a consultas com outros grandes consumidores globais de energia, incluindo os Estados Unidos, a China, o Japão e a Coreia do Sul.



A Índia diz acreditar que os preços dos hidrocarbonetos "devem ser razoáveis, responsáveis e determinados pelas forças do mercado".



O país afirma que tem demonstrado várias vezes preocupação com a oferta de petróleo sendo "artificialmente ajustada abaixo dos níveis da demanda por países produtores", o que leva a preços mais altos e a "consequências negativas".



A Índia diz também que está atenta aos preços interno de petróleo e diesel, tendo ajustado tarifas no setor para conter pressões inflacionárias.



A nota qualifica essas reduções de tarifas como "passos difíceis" e com impacto fiscal "elevado" para o governo, mas argumenta que elas são tomadas para aliviar o quadro para a população.