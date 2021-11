Fed/Brainard: estou comprometida com redução da inflação nos EUA

A diretora do Federal Reserve (Fed) e indicada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para assumir a vice-presidência da autoridade monetária a partir de fevereiro de 2022, Lael Brainard, afirmou nesta segunda-feira, 22, que está empenhada em "baixar a inflação em um momento em que as pessoas estão focadas em seus empregos e no quão longe seus salários irão". Em discurso em virtude da nomeação, a dirigente indicou que espera apoiar uma economia em crescimento que inclua a todos.



Brainard disse ainda querer "garantir que os mercados financeiros sejam prósperos e resilientes e que a economia seja sustentável para as gerações futuras". A dirigente fez uma série de elogios a Jerome Powell, que terá um segundo mandato à frente do Fed, e disse que está ansiosa "para trabalhar com ele nos próximos meses e anos para construir uma recuperação duradoura".